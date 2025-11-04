Россия ответит на попытки Трампа давить на ее партнеров

Михаил Мишустин встретился с Си Цзиньпином через четыре дня после Дональда Трампа Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU

Китай останется крупнейшим покупателем российской нефти. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Пекин 4 ноября встретился с председателем Си Цзиньпином спустя четыре дня после того, как тот провел переговоры с американским лидером Дональдом Трампом в Южной Корее. КНР принципиально дает понять Вашингтону, что не откажется от поставок энергоносителей из России, однако на фоне торговых войн могут потребоваться новые договоренности об условиях, говорят эксперты.

Мишустин прибыл в Пекин ночью из Ханчжоу, где накануне прошла юбилейная, 30-я регулярная встреча глав правительств. А уже утром председатель КНР принял у себя российского премьера. С российской стороны в беседе также приняли участие вице-премьеры Татьяна Голикова, Александр Новак, Дмитрий Чернышенко и Юрий Трутнев, посол России в КНР Игорь Моргулов, главы Минсельхоза, Минтранса и Минэкономразвития, заместители глав МИД и Банка России.

Си Цзиньпин по традиции принял российского премьера в Пекине в знак высокого уровня отношений между странами Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Хочу, пользуясь случаем, передать вам самые теплые слова приветствия и самые добрые пожелания от президента Российской Федерации помнилВладимира Владимировича Путина», — сказал Мишустин в начале беседы с председателем КНР. Он отметил, что по итогам переговоров лидеров в мае в Москве и в сентябре в Пекине приняты важные решения, укрепляющие партнерство между странами. Председатель правительства напомнил, что Россия и Китай вместе отметили священный праздник — 80-летие Победы над фашистской Германией и милитаристской Японией.

Мишустин поздравил Си Цзиньпина с проведением четвертого пленума ЦК Компартии Китая двадцатого созыва. «Убежден, что намеченные на предстоящую пятилетку стратегические цели экономического развития Китая будут без сомнения успешно выполнены», — сказал он.

По итогам встречи Мишустин и Си Цзиньпин подписали коммюнике, в котором отметили, что отношения между РФ и Китаем достигли беспрецедентно высокого уровня.

"Стороны будут неизменно оказывать друг другу твердую взаимную поддержку по вопросам, затрагивающим их ключевые интересы и серьезные озабоченности", — говорится в документе.

Ранее главы России и КНР договорились о реализации ряда крупных проектов, один из ключевых — гезопровод «Сила Сибири — 2» Фото: Роман Наумов © URA.RU

Российско-китайское партнерство носит стратегический характер, оно проверено временем и различными испытаниями, говорит старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. Последней из таких проверок на прочность стала попытка США принудить КНР прекратить закупки нефти из РФ.

«Китай, как мы знаем, отказался. И, хотя визит Мишустина запланирован заранее, и тема нефти — лишь одна из многих в его повестке, в этом контексте он все равно становится еще более важным и символичным.

Китай — крупнейшая страна-покупатель российской нефти и им остается, несмотря на усилия Запада», — отмечает Зудин.

Также символично, что Мишустин посетил Китай и встретился с Си Цзиньпином сразу после того, как председатель КНР на полях саммита АТЭС провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом, добавил политолог. И даже те западные аналитики, которые лояльны к американскому лидеру, признают, что Трамп проиграл этот раунд.

Пекин дал Вашингтону понять, что не откажется от российской нефти Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

«Президент США в целом проигрывает торговую войну с Китаем, и эта встреча как ее этап не стала исключением. Трампу не удалось добиться того, чего он хотел. О содержании переговоров мало известно, поэтому здесь важны поведенческие детали. Сразу после встречи Трамп покинул саммит, ничего совместного после них не было, а Си остался как победитель. И по итогам переговоров американский лидер не делал каких-то заявлений, хотя любит с ними выступать, даже когда ничего не добился. Значит, здесь ему совсем нечем похвастать», — делает вывод эксперт.

Пекин принципиально не дает ход переговорам по отказу от российской нефти. По итогам встречи с Си Цзиньпином Трамп признал, что эта тема не обсуждалась, комментирует руководитель Центра мировой политики и стратегического анализа Института Китая и современной Азии РАН Екатерина Заклязьминская.

«Поставки энергоресурсов в Китай в этом году немного снизились, но не по политическим причинам. Из-за торговых войн у КНР немного уменьшилась потребность в закупках нефти.

Но это вопрос, который требует обсуждения и наверняка обсуждается на межправительственном уровне. Как и снижение поставок легковых китайских автомобилей в Россию из-за утильсбора — мы видим, что правительство уже вводит коррективы, и, возможно, будут какие-то шаги навстречу», — полагает эксперт.

В прошлый раз Михаил Мишустин посещал Пекин в 2023 году Фото: Роман Наумов © URA.RU

Выстраивая сотрудничество с Китаем, Россия будет ориентироваться на итоги недавно прошедшего четвертого пленума ЦК Компартии КНР 20-го созыва, продолжила Заклязьминская. На нем предварительно был принят план на 15-ю пятилетку — 2026-2030 годы. В его рамках Китай намерен укреплять научно-технический потенциал, а Россия как раз нацелена на развитие сотрудничества в инновационных отраслях.

«На следующие годы также планируются совместные проекты в сфере образования, АПК, расширение торгово-экономического взаимодействия. Также это будет период сотрудничества в космической сфере. Есть темы, которые не на поверхности, но работа по ним тоже идет активно. Например, поставки из России сырья для традиционной китайской медицины. В целом динамика двустороннего сотрудничества очень позитивная», — подчеркнула собеседница URA.RU.

Сохранение объемов поставок российской нефти в Китай, скорее всего, идет не без торгов, полагает эксперт Центра АСЕАН при МГИМО Александр Рогожин. Китаю интересно получить максимально выгодные для себя условия, России — сохранить главного покупателя своих энергоресурсов.

Поэтому скорее всего в рамках визита Мишустина обсуждается вопрос цены, в частности, возможных дисконтов, считает он.

Россия готова развивать сотрудничество с Китаем в космосе Фото: Пресс-служба Роскосмоса

Визит Мишустина в Китай призван закрепить намерения и продолжить работу над теми проектами, которые реализуются по итогам переговоров между с странами на высшем уровне, объяснил директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин. «Один из главных — газопровод „Сила Сибири-2“, по которому подписан меморандум во время сентябрьского визита в Китай президента России Владимира Путина. Также ключевой вопрос — взаиморасчеты в национальных валютах и торговля в условиях санкций», — сказал политолог.