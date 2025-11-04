Shein отказался от продажи секс-кукол после жалобы французских властей

Во Франции могут запретить магазин Shein из-за похожих на детей секс-кукол Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Международный ретейлер Shein запретил продажу секс-кукол по всему миру после жалобы французских властей, сообщает France 24. Французское ведомство по защите прав потребителей (DGCCRF) обвинило платформу в продаже кукол, похожих на детей.

«Министерство финансов Франции заявило, что запретит китайскому гиганту электронной коммерции Shein, если на его сайте снова появятся в продаже секс-куклы, похожие на детей», — говорится в публикации. Глава платформы Дональд Тан заявил, что эти публикации размещали сторонние продавцы.

После претензии французских властей компания сразу же удалила спорные объявления и временно исключила из своего ассортимента категорию товаров для взрослых. Министр финансов Франции Ролан Лескюр назвал такие товары незаконными и пригрозил ограничить работу Shein в стране. Компания планирует создать специальную команду для контроля контента на платформе.

