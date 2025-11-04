Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Реклама

Происшествия

Названа причина взрыва на заводе в Башкирии

Завод в Башкирии подвергся атаке ВСУ
04 ноября 2025 в 09:10
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ВСУ использовали для атаки два беспилотника

ВСУ использовали для атаки два беспилотника

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Промышленный объект в Стерлитамаке (Башкортостан) подвергся атаке двух беспилотных летательных аппаратов утром. Об этом заявил глава региона Радий Хабиров. 

«Обломки сбитых беспилотников упали в промзоне в районе вспомогательного цеха», — сообщил Радий Хабиров в своем telegram-канале. Он отметил, что всего завод пытались атаковать два беспилотника. 

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Они проводят осмотр территории и оценивают возможный ущерб инфраструктуре предприятия. 

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал