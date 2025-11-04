Беспилотники ВСУ атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке: что известно к этому часу

Два дрона атаковали нефтехимический завод в Стерлитамаке Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Промышленный объект в Стерлитамаке стал целью террористической атаки с использованием двух беспилотников. Оба БПЛА были перехвачены и уничтожены силами Минобороны и службой безопасности предприятия. Обломки упали на территории промзоны рядом со вспомогательным цехом. Подробнее о произошедшем — в материале URA.RU.

Что произошло

На промышленной площадке акционерного общества «СНХЗ» произошел взрыв, в результате которого были частично повреждены строительные конструкции в здании цеха водоочистки, передает администрация Стерлитамака в соцсетях. Причиной инцидента стала атака беспилотников на объект предприятия. На место происшествия незамедлительно прибыли все профильные экстренные службы для ликвидации последствий и установления детальных обстоятельств случившегося.

Есть ли пострадавшие

Согласно предварительным данным, во время инцидента на территории производственного помещения присутствовали пятеро работников. По имеющейся информации, никто из них не получил травм в результате чрезвычайного происшествия.

Реакция властей

Губернатор Республики Башкортостан Радий Хабиров сообщил в своем telegram-канале о предотвращении террористической атаки на промышленный комплекс Стерлитамака. По его словам, два беспилотника-камикадзе были своевременно обезврежены силами ПВО Минобороны и службы безопасности предприятий.

Обломки сбитых БПЛА упали на территории промзоны в районе вспомогательного цеха, не причинив значительного ущерба. Как подчеркнул глава региона, в результате инцидента отсутствуют погибшие и пострадавшие, а работа предприятия продолжается в штатном режиме.

Реакция жителей

После взрыва на предприятии многие жители столкнулись с испугом детей, которые просыпались от грохота и начинали плакать. Сирены и экстренные смс-оповещения об атаке усилили тревогу. Некоторые отмечают, что ранним утром наблюдали скопление людей на улицах, похожее на эвакуацию. В то же время другие, в комментариях под объявлением о взрыве, призывают не поддаваться панике, напоминая, что от граждан сейчас ничего не зависит.

Что известно о заводе

АО «Стерлитамакский нефтехимический завод» (АО «СНХЗ»), входящий в группу компаний «Росхим», является значимым предприятием нефтехимической отрасли Республики Башкортостан. Завод специализируется на выпуске продукции, которая находит применение в различных сферах — от нефтеперерабатывающей и пищевой промышленности до медицины, косметологии, а также производства пластмасс и резинотехнических изделий.