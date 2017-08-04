Глава ЖСК «Западный» угрожал екатеринбуржцу пистолетом. ВИДЕО

10:01 04 августа 2017 0

Главый герой инцидента заявил о необходимой самообороне Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жильцы ЖСК «Западный» обвинили директора жилищного комплекса в том, что тот наставлял пистолет на недовольных. В подтверждение своих слов жители демонстрируют видео, на котором глава «Западного» Владимир Михеев наставляет на агрессивного мужчину пистолет.

«Мне без разницы, из-за чего там произошел конфликт, но это нездорово, что директор средь бела дня ходит с оружием. Во дворе гуляют люди, маленькие дети. После этого во двор приезжала полиция. Я им видео показал. За это, непонятно на каких основаниях, вчера у меня отключили газ. Такой беспредел происходит со всеми жильцами. На меня лично в кабинете, в присутствии моей мамы, нашего юриста и его юриста Михеев наставлял пистолет. Жильцы устали. Сейчас мы готовим заявление в полицию по факту угрозы убийством», — рассказал «URA.RU» автор видео, представившийся Максимом Новиковым.

Сам Владимир Михеев заявил «URA.RU», что лишь оборонялся, используя пневматический пистолет.

«Жители во дворе, поставив мангал прямо на бехатоновую плитку, жарили шашлыки. По нашим правилам это запрещено. Охранникам жители пояснили, что им якобы разрешил жарить лично Михеев. Поэтому я и пришел к месту событий. После чего владелец мангала подтвердил, что был не прав. Однако в этот момент появился пьяный человек в красных шортах. Он сразу повел себя агрессивно. Он меня уронил и, защищаясь, я достал пистолет», — рассказал Михеев.

Напомним, что в данный момент строительство ЖК «Западный» приостановлено. Полицейские следователи обвинили руководителей строительной компании ООО «ВВК» в мошенничестве с паями. На днях стало известно, что уголовное дело передано в суд.