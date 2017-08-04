03:44 04 августа 2017 0

Сергея Ярутина обвинили в нарушении партийной дисциплины. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет свердловского регионального отделения «Родины» принял решение об исключении из партии Сергея Ярутина и его помощника Даниила Воронова.

Как сообщила «URA.RU» заместитель председателя областной партиячейки Валентина Гофенберг, данный шаг стал ответом на нарушение ими партийной дисциплины. Сергей Ярутин без согласования с руководством «Родины» вел от имени организации переговоры о выдвижении его кандидатом в губернаторы Севастополя, причинив тем самым ей политический ушерб.

«„Родина“ — полувоенная структура и четкой дисциплиной. За несогласованные с руководством действия у нас указывают на дверь. Ярутину было отказано в выдвижении. Мы — представители команды Владимира Путина. У администрации президента на выборах в Севастополе есть свой кандидат, против которого мы приняли решение не работать. Но Ярутин проигнорировал партийную позицию ради собственных личных амбиций. Более того, он позволил себе ряд заявлений, с которыми постеснялись бы выступать даже самые отъявленные оппозиционеры», — пояснила Гофенберг.

Сергей Ярутин пробыл членом «Родины» лишь чуть больше двух месяцев. В конце мая он сдал партбилет «Патриотов России», покинув пост председателя регионального отделения областной ячейки. По некоторым данным, поводом для ухода Ярутина стали финансовые претензии со стороны его контрагентов.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Сергей Ярутин выразил удивление наложенным на него наказанием. Он пояснил, что уже давно принял самостоятельное решение о выходе из «Родины»: «Происходящее — проблема не моя, а партии. В Севастополе руководство отделения сложило полномочия в полном составе после того, как федеральное руководство партии „поигралось“ в выдвижение кандидата в губернаторы и изменило высказанную позицию. К моему большому сожалению „Родина“ оказалась не стойкой не свободна при принятии решений». Сергей Ярутин готовится к созданию собственной новой партии: «Она будет действовать в интересах своих же членов, а не по указке извне».

Сергей Ярутин был одним из наиболее активных участников акции «Область в огне», в рамках которой в 2015—2016 годах проводились протестные акции в муниципалитетах Свердловской области