{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,75
Динамика за 2 недели
Евро 71,95
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
04 августа 2017
03 августа 2017
02 августа 2017
Главные новости Свердловской области
03:44  04 августа 2017 0

Пожелавшего возглавить Севастополь свердловчанина исключили из «Родины». Скандальный политик не верит и создает новую партию

Форум партии
Сергея Ярутина обвинили в нарушении партийной дисциплины.Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Совет свердловского регионального отделения «Родины» принял решение об исключении из партии Сергея Ярутина и его помощника Даниила Воронова.

Как сообщила «URA.RU» заместитель председателя областной партиячейки Валентина Гофенберг, данный шаг стал ответом на нарушение ими партийной дисциплины. Сергей Ярутин без согласования с руководством «Родины» вел от имени организации переговоры о выдвижении его кандидатом в губернаторы Севастополя, причинив тем самым ей политический ушерб.

«„Родина“ — полувоенная структура и четкой дисциплиной. За несогласованные с руководством действия у нас указывают на дверь. Ярутину было отказано в выдвижении. Мы — представители команды Владимира Путина. У администрации президента на выборах в Севастополе есть свой кандидат, против которого мы приняли решение не работать. Но Ярутин проигнорировал партийную позицию ради собственных личных амбиций. Более того, он позволил себе ряд заявлений, с которыми постеснялись бы выступать даже самые отъявленные оппозиционеры», — пояснила Гофенберг.

Сергей Ярутин пробыл членом «Родины» лишь чуть больше двух месяцев. В конце мая он сдал партбилет «Патриотов России», покинув пост председателя регионального отделения областной ячейки. По некоторым данным, поводом для ухода Ярутина стали финансовые претензии со стороны его контрагентов.

В разговоре с корреспондентом «URA.RU» Сергей Ярутин выразил удивление наложенным на него наказанием. Он пояснил, что уже давно принял самостоятельное решение о выходе из «Родины»: «Происходящее — проблема не моя, а партии. В Севастополе руководство отделения сложило полномочия в полном составе после того, как федеральное руководство партии „поигралось“ в выдвижение кандидата в губернаторы и изменило высказанную позицию. К моему большому сожалению „Родина“ оказалась не стойкой не свободна при принятии решений». Сергей Ярутин готовится к созданию собственной новой партии: «Она будет действовать в интересах своих же членов, а не по указке извне».

Сергей Ярутин был одним из наиболее активных участников акции «Область в огне», в рамках которой в 2015—2016 годах проводились протестные акции в муниципалитетах Свердловской области

Константин Джултаев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров