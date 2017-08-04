Эксперты назвали пятерку лучших машин для пенсионеров в России

Специалисты назвали топ-5 автомобилей, которые лучше всего подходят российским пенсионерам. В рейтинг, опубликованный изданием iReactor, вошли отечественные и зарубежные бюджетные автомобили.
На первое место эксперты поставили LADA-Priora. В числе плюсов этой машины аналитики отмечают скромную цену в 190 тыс. рублей за автомобиль 2010 года выпуска, надежность, высокий клиренс и внушительный багажник, передает «Федеральное агентство новостей», подчеркивая, что последнее преимущество особеено важно для поездок на дачу.
Вторую строчку топ-5 занял Ford Fusion. Подержанные автомобили этой модели 2006 года можно приобрести примерно за 230 тыс. рублей. Машина завоевала популярность у пожилых людей благодаря высокому дорожному просвету и экономичному расходу топлива.
«Бронзу» получила любимая садоводами Niva Chevrolet, такой кроссовер 2008 года выпуска можно приобрести за 190 тыс. рублей. На четвертом и пятом месте рейтинга расположились Hyundai Solaris, и ВАЗ-2107.