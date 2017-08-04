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04 августа 2017
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Главные новости Москвы
07:39  04 августа 2017 0

Эксперты назвали пятерку лучших машин для пенсионеров в России

Жизнь Екатеринбурга в жару, пенсионер, фонтан, велосипедист, отдых горожан, екатеринбуржцы
Кто-то предпочитает совсем другой транспортФото: Александр Мамаев © URA.RU

Специалисты назвали топ-5 автомобилей, которые лучше всего подходят российским пенсионерам. В рейтинг, опубликованный изданием iReactor, вошли отечественные и зарубежные бюджетные автомобили.

На первое место эксперты поставили LADA-Priora. В числе плюсов этой машины аналитики отмечают скромную цену в 190 тыс. рублей за автомобиль 2010 года выпуска, надежность, высокий клиренс и внушительный багажник, передает «Федеральное агентство новостей», подчеркивая, что последнее преимущество особеено важно для поездок на дачу.

Вторую строчку топ-5 занял Ford Fusion. Подержанные автомобили этой модели 2006 года можно приобрести примерно за 230 тыс. рублей. Машина завоевала популярность у пожилых людей благодаря высокому дорожному просвету и экономичному расходу топлива.

«Бронзу» получила любимая садоводами Niva Chevrolet, такой кроссовер 2008 года выпуска можно приобрести за 190 тыс. рублей. На четвертом и пятом месте рейтинга расположились Hyundai Solaris, и ВАЗ-2107.

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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