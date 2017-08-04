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04 августа 2017
Главные новости Москвы
14:47  04 августа 2017 1

Вора в законе, знакомого с «золотой судьей» Хахалевой, задержали на Украине как агента ФСБ

Сандаков Николай. Суд. Челябинск., фсб
Пецо посчитали агентом ФСБФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"
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Вора в законе Резо Бухникашвили по прозвищу Пецо, освобожденного по медицинским показаниям, задержали в украинском аэропорту Борисполь.

Через две недели после выхода из колонии рецидивиста Резо Бухникашвили задержали в аэропорту Украины, по информации силовиков, с поддельным паспортом. По данным адвоката Пецо Ксении Соколовой, документ у мужчины настоящий, но старого образца.

Несмотря на год выдачи, паспорт должен свидетельствовать о наличии у Пецо гражданства Украины. Тем не менее украинские силовики назвали Бухникашвили «агентом ФСБ», специально освобожденным из тюрьмы для секретной миссии.

Напомним, Бухникашвили задержали в декабре 2013 года после перестрелки с полицией на Комсомольском проспекте в Москве. Тогда двоих ранили, один из нападавших убит. Московский городской суд приговорил бандита к 22 годам лишения свободы в июле 2015 года.

В июле 2017 года стало известно, что Пецо освободят 1 августа по решению Верховного суда Татарстана по медицинским показаниям. После освобождения экс-заключенного было решено депортировать из страны, передает РЕН ТВ.

Сюжет об этом снял телеканал НТВ, благодаря чему пользователи соцсети вспомнили видеозапись, на которой Резо во время допроса в 1997 году говорит, что живет у Елены Хахалевой — сегодня судьи Краснодарского райсуда.

Женщина прославилась после скандала с «золотой свадьбой» дочери, на которую якобы было потрачено два миллиона долларов. На торжестве пели Вера Брежнева, Валерий Меладзе, Николай Басков и Иосиф Кобзон.

Дарья Александрович
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