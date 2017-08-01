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01 августа 2017
13:51  01 августа 2017 12

Вор в законе, который говорил, что жил у Хахалевой, выходит на свободу на 18 лет раньше. ВИДЕО

Пецо на допросе называл фамилию ХахалевойСкрин видео
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Свадьба дочери судьи "за два миллиона долларов"
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Рецидивист Резо Бухникашвили, также известный как вор в законе «Пецо», вскоре может выйти из колонии, освободившись на 18 лет раньше срока. Заключенный обратился в суд с просьбой о своем досрочном освобождении в связи с плохим состоянием здоровья. В районной инстанции приняли решение освободить преступника, нападавшего на полицейских — сюжет об этом показал телеканал НТВ.

Материал вышел на телеканале еще полторы недели назад, однако сейчас он расходится в социальных сетях с новой подачей — пользователи вспомнили о видео, где Резо на допросе в 1997 году рассказывает, что живет у некоей Хахалевой Елены.

Судья Краснодарского райсуда Елена Хахалева стала известна широкой публике после того, как «звездный» адвокат Сергей Жорин рассказал о свадьбе ее дочери, где выступали Иосиф Кобзон, Валерий Меладзе, Николай Басков, Вера Брежнева и Сосо Павлиашвили. Правозащитник утверждал, что свадьба обошлась как минимум в два миллиона долларов. Несмотря на то, что позже совет судей Кубани установил реальную сумму, потраченную на свадьбу, которая оказалась гораздо меньше — 5 млн рублей, история успела произвести широкий общественный резонанс.

Позже в социальных сетях стали распространять снимки, на которых якобы была запечатлена Хахалева в компании воров в законе. Однако блогер Олег Лурье утверждал — ему удалось выяснить, что на этих фотографиях запечатлена совсем другая женщина, писал «Ридус». На самом деле это подруга криминального авторитета Коли Синего (Николая Сенякина) Татьяна Якубова. Женщина имела судимость и умерла несколько лет назад. Вместе с Сенякиным и Трегубовой на фотографиях засняты «авторитеты» с прозвищами Пецо, Рамаза и Бадри.

Слева — нашумевшее фото с криминальными авторитетами, справа — Хахалева в 98-м
Фото: Ридус

Коллеги Лурье нашли экс-супругу Пецо Наталью Дышкант, которая также заявила, что Пецо никогда не был знаком с Еленой Хахалевой. Однако это вступает в противоречие с видеозаписью допроса с Пецо в том же 97-м году, на котором он говорит следователю о своей «родственнице» по имени Елена Хахалева — эту запись сейчас и разместили в соцсетях.

Лурье рассуждал о том, что главный вопрос во всей этой истории с «приветом из 90-х» — зачем и кому понадобилось распространять заведомо ложную информацию. «Я думаю, это идет от тех, кому неудобны решения [краснодарского] суда. Цель одна — отстранить Елену Хахалеву, хотя бы на неопределённое время, чтобы провести свои решения», — предположил Олег Лурье.

Что касается Резо, впрочем, он еще может остаться в колонии — в прокуратуре, как и в полиции, убеждены в том, что Бухникашвили и сейчас является лидером уголовно-преступной среды и относится к категории так называемых воров в законе. Правоохранители выступают против его досрочного освобождения.

Валерий Дорофеев
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