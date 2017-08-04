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04 августа 2017
03 августа 2017
Главные новости Свердловской области
16:01  04 августа 2017 0

В Екатеринбурге владелец оскандалившегося автобуса разыскивает женщину с коляской

Транспортное средство засняли на следующей остановкеФото: Лев Истомин

Автоперевозчик ООО «ФОРТ-ТРАНС», которому принадлежит автобус №64, У012 УС 96, просит выйти на связь пассажирку с коляской, которая стала участницей инцидента на остановке «Заводская» в Екатеринбурге 1 августа в 17-50.

Тогда, по словам очевидца, женщина с коляской, в которой сидел ребенок, не успела выйти из автобуса на остановке, так как водитель начал движение, не закрыв двери.

Сейчас транспортная компания проводит собственное расследование инцидента, для чего просит откликнуться пострадавшую женщину.

«Если данные факты имели место и вам или ребенку причинен какой-либо вред, просим откликнуться и позвонить по телефону: (343) 341-07-63 или подойти по адресу: г. Екатеринбург, ул. Учителей, 38а», — говорится в заявлении перевозчика.

Ранее «URA.RU» писало, что на остановке водитель пассажирского автобуса не дождался, пока салон покинут молодая мама с коляской, начав движение с открытыми дверями. Инцидент возмутил пассажиров транспортного средства, один из которых поведал о нем на своей странице в социальной сети.

Позже по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Виктор Жуков
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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