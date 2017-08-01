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01 августа 2017
31 июля 2017
Главные новости Свердловской области
23:31  01 августа 2017 0

В Екатеринбурге водитель маршрутки на ходу «высадил» молодую маму с ребенком. ФОТО

Общественный транспорт Екатеринбурга, остановка, маршрутка, зима, автобус, общественный транспорт
Водители автобусов регулярно пренебрегают безопасностью пассажировФото: Анна Майорова © URA.RU

Во вторник, 1 августа, около 18 часов на остановке «Заводская» водитель маршрутного автобуса №64 грубо нарушил правила дорожного движения и едва не причинил вред здоровью двум пассажирам — молодой маме и ее маленькому ребенку в коляске.

«Сначала вышли пассажиры, ехавшие налегке, после чего женщина с коляской сказала кондуктору, чтобы двери не закрывали. После этого стала выходить. Автобус небольшой, видимость хорошая. Однако водитель тронулся с места, двери закрывать не стал, — сообщил Лев Истомин, один из один из пассажиров.

Действия водителя возмутили всех пассажиров автобуса, которые стали кричать водителю о необходимости прекратить движение. Однако тот только огрызнулся и прибавил скорость, на ходу закрывая заднюю дверь. Кондуктор в этот момент бездействовала.

Женщина с ребенком буквально выпала из автобуса и только по счастливой случайности не оказалась на проезжей части. После этого автобус еще более резче рванул вперед.

В ответ на все упреки пассажиров, водитель отвечал нецензурной бранью.

«На следующей остановке удалось сфотографировать автобус, несмотря на недовольство водителя. Вечером написал обращение в мэрию. Раскидал по соцсетям. Таким прохиндеям не место на дорогах Екатеринбурга. Люди только чудом не пострадали, а очередной автохам даже не остановился, чтобы поинтересоваться о состоянии пострадавшей. На этой неделе обращусь в транспортную компанию — горе-водителя надо увольнять», — заключает очевидец.

Отметим, что на фото видно номер транспортного средства «012», передвигался автобус по улице Крауля с 17-40 до 18-00, номер маршрута — 64. Эта информация и будет передана в транспортную компанию.

Водитель спокойно продолжил движение
Фото: Лев Истомин

Виктор Жуков
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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