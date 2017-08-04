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04 августа 2017
Главные новости Москвы
18:22  04 августа 2017 0

Бывшую вокалистку группы «Краски» жестоко избили на корпоративе. ФОТО

Киреева получила серьезные травмыФото: страница певицы в Instagram

Экс-вокалистку группы «Краски» Марину Кирееву доставили в больницу после корпоративного концерта в городе Саранск, где ее сильно избили.

В произошедшем пострадавшая обвиняет организаторов ее выступления, которые проявили халатность и не обеспечили безопасность певицы. Также Киреева не стала вдаваться в подробности инцидента, отметив только, что история «длинная», пишет «Лента.ру».

Во время нападения девушка получила сотрясение головного мозга, вывих пальца и многочисленные ушибы. Теперь Киреева проходит дорогостоящий курс лечения и реабилитации. Из-за этого бывшей участнице группы «Краски» даже пришлось обратиться к своим поклонникам за материальной помощью.

Отметим, что группа «Краски» начала активно гастролировать по Белоруссии и России в 2001 году, Киреева присоединилась к коллективу в конце «нулевых», после чего с ней был записан «Зеленый альбом». Артистка замужем за участником другого известного коллектива «Премьер-министр» Василием Киреевым.

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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