Операция по спасению горняков на руднике «Мир» компании «Алроса» в Якутии находится в самой активной фазе, говорит глава компании Сергей Иванов.
«Делается всё возможное, чтобы найти и поднять на поверхность девять человек, остающихся в шахте, — приводит слова Иванова RT. — Будем верить до конца, что они живы». Все службы, подчеркивает Иванов, сработали профессионально и оперативно, именно благодаря этому удалось поднять на поверхность большее число сотрудников шахты.
По последним данным, на поверхность после подтопления подняли 142 шахтёров. Судьба еще девяти человек остается неизвестной. Продолжается поисково-спасательная операция.
Глава МЧС России Владимир Пучков после аварии ввёл режим чрезвычайной ситуации в Мирном, напоминает агентство Nation News. Министр потребовал, чтобы все службы города «работали в режиме ЧС, особенно в выходные дни».