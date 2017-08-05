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05 августа 2017
04 августа 2017
07:24  05 августа 2017 0

«Будем верить до конца, что они живы». На затопленной шахте «Алросы» бросили все силы на спасение горняков

В шахте остаются девять человекФото: РИА Новости

Операция по спасению горняков на руднике «Мир» компании «Алроса» в Якутии находится в самой активной фазе, говорит глава компании Сергей Иванов.

«Делается всё возможное, чтобы найти и поднять на поверхность девять человек, остающихся в шахте, — приводит слова Иванова RT. — Будем верить до конца, что они живы». Все службы, подчеркивает Иванов, сработали профессионально и оперативно, именно благодаря этому удалось поднять на поверхность большее число сотрудников шахты.

По последним данным, на поверхность после подтопления подняли 142 шахтёров. Судьба еще девяти человек остается неизвестной. Продолжается поисково-спасательная операция.

Глава МЧС России Владимир Пучков после аварии ввёл режим чрезвычайной ситуации в Мирном, напоминает агентство Nation News. Министр потребовал, чтобы все службы города «работали в режиме ЧС, особенно в выходные дни».

Татьяна Трушина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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