20-летняя Алена Краснова, едва успев влиться в «звездную» семью Пугачевых-Пресняковых, удивила подписчиков неожиданным образом. Супруга внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой — Никиты Преснякова — выложила снимки, на которых она запечатлена как королева Франции, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии.
Неожиданный образ Алены оценили ее друзья и поклонники. «Шальная императрица, образ good, — пишут в соцсетях — Дорого, шикарно, очень круто! Бомба».
Оценили результаты съемки и подписчики фотографа — автора снимков Ирины Безрук. «Восторг, — признаются фанаты таланта мастера. — Это просто вау! Образ, задумка, макияж, фото».
Съемки стали одновременно и рекламой пока не очень популярной мастерской кондитерских изделий. Отметим, наиболее известной цитатой, приписываемой Марии-Антуанетте, является фраза «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», ставшая символом крайней отрешённости верховной абсолютистской власти от реальных проблем простого народа.
Свадьба Красновой и Преснякова стала одной из самых обсуждаемых церемоний бракосочетания сезона 2017 года. В социальных сетях восхищались роскошью, с которой звездная семья отметила это событие.