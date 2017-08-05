{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Москвы
09:07  05 августа 2017 0

Жена внука Пугачевой появилась в образе «шальной императрицы». ФОТО

"Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!"Фото: Ирина Безрук

20-летняя Алена Краснова, едва успев влиться в «звездную» семью Пугачевых-Пресняковых, удивила подписчиков неожиданным образом. Супруга внука примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой — Никиты Преснякова — выложила снимки, на которых она запечатлена как королева Франции, младшая дочь императора Франца I и Марии-Терезии.

Неожиданный образ Алены оценили ее друзья и поклонники. «Шальная императрица, образ good, — пишут в соцсетях — Дорого, шикарно, очень круто! Бомба».

Оценили результаты съемки и подписчики фотографа — автора снимков Ирины Безрук. «Восторг, — признаются фанаты таланта мастера. — Это просто вау! Образ, задумка, макияж, фото».

Съемки стали одновременно и рекламой пока не очень популярной мастерской кондитерских изделий. Отметим, наиболее известной цитатой, приписываемой Марии-Антуанетте, является фраза «Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные!», ставшая символом крайней отрешённости верховной абсолютистской власти от реальных проблем простого народа.

Свадьба Красновой и Преснякова стала одной из самых обсуждаемых церемоний бракосочетания сезона 2017 года. В социальных сетях восхищались роскошью, с которой звездная семья отметила это событие.

Татьяна Трушина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров