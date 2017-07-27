Гости свадьбы внука Аллы Пугачевой, музыканта Никиты Преснякова, продолжают делиться в социальных сетях снимками с «торжества года». Комментаторы восхищаются роскошным оформлением и размахом свадьбы в целом.
Фото и видео размещают в социальных сетях звездные гости торжества, среди которых певец Дмитрий Колдун, супруга модельера Валентина Юдашкина, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и многие другие. Трогательный снимок разместил в своем аккаунте Instagram и супруг Аллы Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин.
Оформители поделились кадрами подготовки к свадьбе, где можно увидеть тонны цветов, которыми украшен зал в подмосковном Zhavoronki Event Hall. Видео и фото, которые размещают гости, заставляют комментаторов соцсети задаваться вопросом, чье торжество впечатляет больше: хоккеиста Александра Овечкина или же Никиты Преснякова. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что расходы на свадьбу внука Пугачевой оцениваются в несколько десятков миллионов рублей.
Невеста, вернее, уже официально жена Никиты Преснякова, 20-летняя Алена Краснова — студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы. С ней Никита встречается уже несколько лет — молодые люди были соседями по даче. Отношения Никиты и Алены начались, когда девушке было всего 17 лет.