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27 июля 2017
20:52  27 июля 2017 1

В Сети восхитились роскошью свадьбы внука Пугачевой. ФОТО, ВИДЕО

В декоре очень много цветов. В первом ряду среди гостей на регистрации - примадонна Алла ПугачеваСкрин Instagram

Гости свадьбы внука Аллы Пугачевой, музыканта Никиты Преснякова, продолжают делиться в социальных сетях снимками с «торжества года». Комментаторы восхищаются роскошным оформлением и размахом свадьбы в целом.

Фото и видео размещают в социальных сетях звездные гости торжества, среди которых певец Дмитрий Колдун, супруга модельера Валентина Юдашкина, поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров и многие другие. Трогательный снимок разместил в своем аккаунте Instagram и супруг Аллы Пугачевой, юморист и телеведущий Максим Галкин.

Оформители поделились кадрами подготовки к свадьбе, где можно увидеть тонны цветов, которыми украшен зал в подмосковном Zhavoronki Event Hall. Видео и фото, которые размещают гости, заставляют комментаторов соцсети задаваться вопросом, чье торжество впечатляет больше: хоккеиста Александра Овечкина или же Никиты Преснякова. Ранее в СМИ появлялась информация о том, что расходы на свадьбу внука Пугачевой оцениваются в несколько десятков миллионов рублей.

Невеста, вернее, уже официально жена Никиты Преснякова, 20-летняя Алена Краснова — студентка Российской академии народного хозяйства и госслужбы. С ней Никита встречается уже несколько лет — молодые люди были соседями по даче. Отношения Никиты и Алены начались, когда девушке было всего 17 лет.

Наталия Вершинина
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