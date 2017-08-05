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05 августа 2017
04 августа 2017
Главные новости Москвы
14:29  05 августа 2017 0

В соцсетях восхищаются силой и ловкостью Путина. ФОТО

Путин рыбачил в Южной СибириФото: Алексей Никольский/ТАСС

В соцсетях активно обсуждают фотографии с подводной охоты президента РФ Владимира Путина. Подписчики отмечают, что он находится в прекрасной физической форме и восхищаются силой и ловкостью российского лидера.

Пользователи соцсетей обсуждают кадры с Путиным, сделанные во время подводной охоты. Подписчики заметили, что глава России находится в хорошей физической форме. «Вот это я понимаю, Президент! Настоящий мужик! Что в костюме, что с клюшкой, что с удочкой — всегда мужик! Так держать, Владимир Владимирович!», — пишет пользователь с ником Neputin V.V.

Его поддерживает россиянин, подписавшийся «10 017»: «Самый лучший президент в истории. Все умеет. Все может». Некоторые сочувствуют президенту: «ему даже отдохнуть нельзя без камер». Другие хвалят дикий таежный уголок, который Путин выбрал для передышки: «Он не на суперкурорте мира, на пляже и острове. Хороший пример тем, кто валит за бугор, бессмысленно тратя деньги, чтоб полежать на песке у моря?».

Напомним, что по пути в Бурятию Путин остановился на рыбалку в Южной Сибири. Там он два часа гонялся за щукой, потом катался на квадроцикле и затем искупался в озере, температура которого едва достигает 17 градусов.

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Фото: Алексей Никольский/ТАСС

Дарья Александрович
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