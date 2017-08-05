Следственный комитет сообщил о расстреле генерального директора московского океанариума в «Крокус-Сити» Андрея Чернова. Тело мужчины обнаружили возле Рублевского шоссе.
Бизнесмена убили утром 4 августа в Суворовском парке, где мужчина совершал пробежку. Злоумышленник выпустил в потерпевшего не менее шести пуль, после чего 52-летний владелец «Океанариума» скончался на месте, пишет РБК. Тело обнаружила местная жительница, выгуливавшая утром собаку. Она направилась на звук выстрелов и увидела Чернова лежащим на велодорожке.
Супруга убитого допускает, что убийство могло быть связано с конфликтом бизнес-интересов.