Ураган сорвал крышу в аэропорту Красноярска. ФОТО, ВИДЕО

В Красноярске 5 августа из-за сильного урагана рухнула крыша грузового терминала аэропорта «Емельяново».
Обломки кровли разбросало на прилегающей территории, на которой находились автомобили. В итоге транспортные средства получили повреждения.
Происшествие не нарушило работу воздушной гавани Красноярска, никто из людей по счастливой случайности не пострадал. Отметим, что в городе на смену жаркой погоде пришел ураган с ливнем, градом и сильным ветром, пишет издание tjournal.ru.
Видео: группа «ЧП Красноярск»