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05 августа 2017
Главные новости Москвы
20:44  05 августа 2017 0

Ураган сорвал крышу в аэропорту Красноярска. ФОТО, ВИДЕО

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, молния, торнадо, ураган, природные катаклизмы, грозы, стихийные бедствия
Ураган атаковал аэропорт КрасноярскаФото: depositphotos.com © URA.RU

В Красноярске 5 августа из-за сильного урагана рухнула крыша грузового терминала аэропорта «Емельяново».

Обломки кровли разбросало на прилегающей территории, на которой находились автомобили. В итоге транспортные средства получили повреждения.

Происшествие не нарушило работу воздушной гавани Красноярска, никто из людей по счастливой случайности не пострадал. Отметим, что в городе на смену жаркой погоде пришел ураган с ливнем, градом и сильным ветром, пишет издание tjournal.ru.

Несколько машин оказались серьезно повреждены
Фото: tjournal.ru

Видео: группа «ЧП Красноярск»

Лев Истомин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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