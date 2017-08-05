В Интернете появились кадры с места убийства владельца московского океанариума. ВИДЕО

В Сети опубликовали видео с места убийства владельца столичного океанариума в «Крокус-Сити» Андрея Чернова в Суворовском парке 4 августа.
На теле убитого обнаружены шесть пулевых ранений — два в голову и четыре в тело. После чего скрылся с места преступления. Следователи полагают, что преступление совершил наемный убийца, передает телеканал 360.
Напомним, что 52-летнего мужчину расстреляли возле Рублевского шоссе во время утренней пробежки. Супруга убитого полагает, что причиной преступления мог стать конфликт интересов в бизнесе.