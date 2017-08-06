Надежды на то, что пропавшая еще 8 марта этого года 25-летняя пермячка Екатерина Туренко все-таки жива, не оправдались. Как стало известно накануне утром ее тело случайно было выловлено рыбаками в Каме.
Родственники девушки уже провели опознание и подтвердили, что это она, сообщает портал 59.ру со ссылкой на представителей краевого следственного управления СКР.
Первоначально на теле погибшей никаких следов насилия не обнаружено, однако истинную причину смерти Екатерины Туренко смогут установить только судмедэксперты после того, как будут готовы все результаты.
Напомним, Екатерину Туренко последний раз видели живой в ночь с 8 на 9 марта в районе Коммунального моста в Перми. Как выяснили поисковики, тогда девушка вызвала такси к дому, где проживала в Парковом микрорайоне и попросила водителя отвезти ее к мосту. За несколько часов до этого она разместила в социальной сети несколько изображений звездного неба и музыкальный трек.