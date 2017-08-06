В ночь на воскресенье, 6 августа, несколько патрульных автомобилей ДПС в Екатеринбурге пытались остановить пьяного водителя, нарушитель врезался в патрульный автомобиль и сбил инспектора ГИБДД, сообщил «URA.RU» источник в полиции.
Инцидент произошел возле главного корпуса Уральского федерального университета. Инспекторы пытались остановить черный «Опель Астра», который кружил на площади. Водитель, рассказали агентству в пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу, наряд ДПС заметил еще на улице Луначарского. На требование остановиться лихач не отреагировал, вместо этого он прибавил скорости и попытался скрыться от патрульной машины ГИБДД. В ходе гонки водитель проехал на красный свет перекресток, а затем врезался в полицейский автомобиль на улице Мира и сбил инспектора по фамилии Кунщиков. Лишь потом пьяного гонщика удалось задержать.
Как выяснилось, 30-летний водитель ранее уже нарушал правила дорожного движения. В частности, его задерживали пьяным за рулем автомобиля и лишали водительского удостоверения на полтора года. Кроме того, он привлекался к уголовной ответственности за то, что по его вине серьезно пострадал участник дорожного движения.
В отношении правонарушителя возбуждено сразу четыре административных производства: два по статье ч. 1 ст. 12.12 КоАП РФ, один по ч. 2 ст. 12.25 КоАП РФ и один по ст. 264 пр. 1 УК РФ, уточнили в ГИБДД.
Автомобиль нарушителя был отправлен на спецстоянку, а лихач — в отдел полиции № 1 УМВД России по Екатеринбургу для дальнейшего разбирательства.