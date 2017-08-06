Конгресмен США собралась устроить импичмент Путину. ВИДЕО

Устроить импичмент российскому президенту Владимиру Путину собралась член палаты представителей конгресса США Максин Уотерс. При этом она оговорилась. На самом деле представитель американцев собирается требовать отставки вице-президента США Майка Пенса.
В ответ на вопрос ведущей программы «Взгляд» Джой Бехар на телеканале ABC News, справляется ли Пенс с обязанностями лучше, чем сам президент Дональд Трамп, Уотерс заявила: «когда разберемся с Трампом, нам нужно будет взяться за Путина. Он следующий».
На уточняющий вопрос ведущей, с кем конгрессмен намерена разобраться — Путиным или Пенсом — Максин Уотерс поправилась: «А, Пенс». Между тем, чтобы выйти из неловкой ситуации и разрядить обстановку в студии, ведущая решила поддержать конгресмена: «Мы разберемся сразу же с двумя: Трампом и Путиным, а потом возьмемся за Пенса», пишет РИА «Новости».
Ранее Уотерс заявляла, что американский лидер готов «броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею». В ответ российские пранкеры Вован и Лексус разыграли конгрессмена, заявив, что РФ вмешивается во внутренние дела «страны Лимпопо».
Кроме того, она считает, что Путин и Трамп «не разлей вода», а их разногласия по Сирии являются всего лишь инсценировкой. Она также уверена, что Трамп хочет отменить антироссийские санкции.