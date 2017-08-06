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06 августа 2017
05 августа 2017
13:49  06 августа 2017 3

Конгресмен США собралась устроить импичмент Путину. ВИДЕО

Владимир Путин. Екатеринбург, путин владимир
Устроить импичмент Владимиру Путину по ошибке пообещала американский конгресменФото: Александр Мамаев © URA.RU

Устроить импичмент российскому президенту Владимиру Путину собралась член палаты представителей конгресса США Максин Уотерс. При этом она оговорилась. На самом деле представитель американцев собирается требовать отставки вице-президента США Майка Пенса.

В ответ на вопрос ведущей программы «Взгляд» Джой Бехар на телеканале ABC News, справляется ли Пенс с обязанностями лучше, чем сам президент Дональд Трамп, Уотерс заявила: «когда разберемся с Трампом, нам нужно будет взяться за Путина. Он следующий».

На уточняющий вопрос ведущей, с кем конгрессмен намерена разобраться — Путиным или Пенсом — Максин Уотерс поправилась: «А, Пенс». Между тем, чтобы выйти из неловкой ситуации и разрядить обстановку в студии, ведущая решила поддержать конгресмена: «Мы разберемся сразу же с двумя: Трампом и Путиным, а потом возьмемся за Пенса», пишет РИА «Новости».

Ранее Уотерс заявляла, что американский лидер готов «броситься в объятия российскому президенту, пока тот продолжает атаковать Корею». В ответ российские пранкеры Вован и Лексус разыграли конгрессмена, заявив, что РФ вмешивается во внутренние дела «страны Лимпопо».

Кроме того, она считает, что Путин и Трамп «не разлей вода», а их разногласия по Сирии являются всего лишь инсценировкой. Она также уверена, что Трамп хочет отменить антироссийские санкции.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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