Путин порассуждал об итогах жизни

Путин считает, что ему пока рано подводить итоги своей жизни
04 декабря 2025 в 22:28
Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сейчас преждевременно подводить итоги своей жизни и деятельности. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today. Так он ответил на вопрос журналиста о том, подводит ли он личные итоги.

«Нет, я думаю, еще рано подводить итоги моей жизни. Мне еще предстоит работа», — сказал Путин в интервью каналу India Today.

Путин, рассуждая о возможностях обретения человеком бессмертия, заявил, что у всего сущего есть свои пределы, и только Бог является вечным. Беседа с российским президентом приурочена к его визиту в Индию, который проходит 4–5 декабря. Путин прибыл в страну по приглашению премьер-министра Нарендры Моди. В рамках поездки запланированы переговоры с индийским руководством.

