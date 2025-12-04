Путин порассуждал об итогах жизни

Путин сообщил о планах поработать Фото: Роман Наумов © URA.RU

Сейчас преждевременно подводить итоги своей жизни и деятельности. Такое мнение высказал российский лидер Владимир Путин в интервью индийскому телеканалу India Today. Так он ответил на вопрос журналиста о том, подводит ли он личные итоги.

«Нет, я думаю, еще рано подводить итоги моей жизни. Мне еще предстоит работа», — сказал Путин в интервью каналу India Today.