{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
06 августа 2017
05 августа 2017
14:26  06 августа 2017 0

Италия посчитала убытки от российского продуктового эмбарго

Эрдоган Реджеп, сыры, врач убийца, продуктовая корзина , корзина с продуктами, продуктовая корзина, овощи фрукты
Контрсанкции РФ касаются сельхозпродукции из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран ЕСФото: depositphotos.com © URA.RU

Президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло заявил, что ответные меры России на санкции ЕС наносят ущерб малому и среднему бизнесу Италии.

«Российское эмбарго не вредит европейским компаниям, в особенности немецким. Прежде всего, оно наносит ущерб Италии», — цитирует политика РИА Новости.

Алессандрелло уточнил, что из-за невозможности экспортировать свои продукты в Россию Италия теряет по 12 миллиардов евро в год, уже закрылись 200 тысяч рабочих мест.

Указ о запрете импорта сельхозпродукции из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза президент РФ Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года в качестве ответных мер антироссийским санкциям. Под действие эмбарго попали мясо, колбаса, рыба, овощи и фрукты, молочная продукция. Действует запрет до конца 2018 года, напоминает «Русская планета».

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров