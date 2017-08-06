Италия посчитала убытки от российского продуктового эмбарго

Президент Итало-российской торговой палаты Розарио Алессандрелло заявил, что ответные меры России на санкции ЕС наносят ущерб малому и среднему бизнесу Италии.
«Российское эмбарго не вредит европейским компаниям, в особенности немецким. Прежде всего, оно наносит ущерб Италии», — цитирует политика РИА Новости.
Алессандрелло уточнил, что из-за невозможности экспортировать свои продукты в Россию Италия теряет по 12 миллиардов евро в год, уже закрылись 200 тысяч рабочих мест.
Указ о запрете импорта сельхозпродукции из США, Канады, Австралии, Норвегии и стран Евросоюза президент РФ Владимир Путин подписал 6 августа 2014 года в качестве ответных мер антироссийским санкциям. Под действие эмбарго попали мясо, колбаса, рыба, овощи и фрукты, молочная продукция. Действует запрет до конца 2018 года, напоминает «Русская планета».