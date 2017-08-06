Сотни боевиков ИГИЛ прибыли во Францию

15:48 06 августа 2017 0

Французов предупреждают о возможных терактах Фото: depositphotos.com

Глава МИД Франции Жерар Колон заявил, что как минимум 270 граждан Франции вернулись на родину после участия в боевых действиях на стороне ИГИЛ* в Сирии и Ираке, сообщает агентство Nation News. Более 50 из них являются несовершеннолетними. Французов предупреждают о возможных терактах.

Всего известно о примерно 700 французах, примкнувшим к террористам за время войны в Сирии. Однако власти страны не знают, сколько джихадистов с паспортом гражданина страны погибло в боях. Сейчас прокуратура Франции проводит проверку всех вернувшихся из Ирака и Сирии людей. Некоторые подозреваемые в связях с террористами уже взяты под стражу.

Ранее «URA.RU» сообщало, что Министерство обороны России заключило договор с умеренной сирийской оппозицией о создании третьей зоны деэскалации конфликта севернее города Хомс.

*Запрещенная в России террористическая организация.