Россия развернет дополнительные части в  Сирии

Минобороны России договорилось с умеренной сирийской оппозицией о создании третьей зоны деэскалации в стране, сообщает RT. Переговоры прошли в Каире 31 июля. В мирную зону вошло 84 населенных пункта, в которых проживают более 147 тысяч человек, контролировать соблюдение соглашения будут части российской военной полиции.
Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что третья зона деэскалации располагается севернее города Хомс. За исполнением мирных договоренностей будет наблюдать военная полиция на трех контрольно-пропускных пунктах в Нарб-Нафсе и Дуайре, а также на трех постах в Хмире, Кубейбате и Телль-Амери.
Российские военные продолжают работать над урегулированием сирийского конфликта. Ранее на переговорах в Астане было принято решение создать четыре зоны деэскалации в республике, напоминает «Утро.ру».