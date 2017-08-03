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03 августа 2017
Главные новости Москвы
14:38  03 августа 2017 3

Россия развернет дополнительные части в  Сирии

Россия шаг за шагом помогает восстановить мир в СирииФото: depositphotos.com
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Минобороны России договорилось с умеренной сирийской оппозицией о создании третьей зоны деэскалации в стране, сообщает RT. Переговоры прошли в Каире 31 июля. В мирную зону вошло 84 населенных пункта, в которых проживают более 147 тысяч человек, контролировать соблюдение соглашения будут части российской военной полиции.

Официальный представитель Минобороны РФ, генерал-майор Игорь Конашенков рассказал, что третья зона деэскалации располагается севернее города Хомс. За исполнением мирных договоренностей будет наблюдать военная полиция на трех контрольно-пропускных пунктах в Нарб-Нафсе и Дуайре, а также на трех постах в Хмире, Кубейбате и Телль-Амери.

Российские военные продолжают работать над урегулированием сирийского конфликта. Ранее на переговорах в Астане было принято решение создать четыре зоны деэскалации в республике, напоминает «Утро.ру».

Семен Гринберг
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