Девятилетний мальчик откликнулся на вакансию офицера планетарной защиты, которую открыли в NASA. Юный житель США Джек Дэвис в отклике отметил, что подходит для этой работы, несмотря на свой возраст.
Мальчик мотивировал это тем, что сестра называет его инопланетянином, а сам Джек посмотрел множество фильмов о космосе и инопланетных существах, сообщает информагентство Nation News.
Также мальчик сообщил, что хорошо играет в компьютерные игры и смог бы научиться думать как инопланетянин.
Директор департамента планетарных наук NASA Дэвид Грин счел своим долгом лично ответить ребенку. Он написал, что NASA постоянно ищет перспективных ученых и инженеров, уточняет «Национальная служба новостей». Грин посоветовал Джеку хорошо учиться и выразил надежду, что однажды они встретятся в NASA.
Ранее NASA открыло вакансию специалиста в области предупреждения биологического и органического заражения во время пилотируемых и беспилотных экспедиций по исследованию космического пространства. Агентству нужен человек, который не позволит внеземным микроорганизмам попасть на космические станции и корабли, напоминает телеканал 360. Зарплата нового сотрудника, как ожидается, составит 187 тысяч долларов (более 10 млн рублей) в год.