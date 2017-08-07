{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,33
Динамика за 2 недели
Евро 71,69
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
07 августа 2017
06 августа 2017
08:11  07 августа 2017 0

На вакансию «защитник планеты» с зарплатой более 10 млн рублей претендует девятилетний мальчик

Открытая лицензия 15.07.2015. Наука., наука, планета земля
NASA ищет "защитника планеты", который не позволит внеземным микроорганизмам попасть на космические станции и кораблиФото: Pixabay

Девятилетний мальчик откликнулся на вакансию офицера планетарной защиты, которую открыли в NASA. Юный житель США Джек Дэвис в отклике отметил, что подходит для этой работы, несмотря на свой возраст.

Мальчик мотивировал это тем, что сестра называет его инопланетянином, а сам Джек посмотрел множество фильмов о космосе и инопланетных существах, сообщает информагентство Nation News.

Также мальчик сообщил, что хорошо играет в компьютерные игры и смог бы научиться думать как инопланетянин.

Директор департамента планетарных наук NASA Дэвид Грин счел своим долгом лично ответить ребенку. Он написал, что NASA постоянно ищет перспективных ученых и инженеров, уточняет «Национальная служба новостей». Грин посоветовал Джеку хорошо учиться и выразил надежду, что однажды они встретятся в NASA.

Ранее NASA открыло вакансию специалиста в области предупреждения биологического и органического заражения во время пилотируемых и беспилотных экспедиций по исследованию космического пространства. Агентству нужен человек, который не позволит внеземным микроорганизмам попасть на космические станции и корабли, напоминает телеканал 360. Зарплата нового сотрудника, как ожидается, составит 187 тысяч долларов (более 10 млн рублей) в год.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Комментарии ({{item_print.comments_count}})
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров