С 2019 года власти планируют отменить льготы для иностранных производителей самолетов. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Рогозин в интервью программы «Воскресный вечер» на телеканале «Россия-1».
По словам Рогозина, на данном этапе РФ выпускает в год по 30 отечественных самолетов, пока это в 25 раз меньше, чем производят Airbus и Boeing. По расчетам Рогозина, уже к 2025 году в России ежегодно будут выпускаться не менее 110 самолетов. «Мы будем отменять те льготы, которые сейчас предоставлены иностранным авиационным производителям, уже, считайте, с 2019 года», предположил вице-премьер правительства.
6 августа на заседании авиационной коллегии Рогозин призвал российские авиакомпании постепенно отказаться от эксплуатации самолетов зарубежного производства. Он отметил, что авиаперевозчики фактически перестали покупать российские Ил-96-300, Ту-214, Ту-204, предпочитая иностранные воздушные суда, пишет РБК. Сейчас, по данным Рогозина, 80% самолетов у авиакомпаний — заграничные. Он подчеркнул, что владельцы переданных в лизинг лайнеров могут отозвать их в любой момент, а компании-производители — снять с техобслуживания.
«В период 2012—2014 годы мы заплатили по льготам иностранным производителям самолетов 145 млрд рублей. Лизинг и ремонт в 2015 году составили около 225 млрд рублей», — отметил Рогозин. Планы по отказу от иностранных авиасудов Дмитрий Рогозин озвучил еще в апреле прошлого года.