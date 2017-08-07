Прокуратура Дзержинского района Нижнего Тагила начала проверку из-за обрушения потолочных перекрытий в подъезде дома на Ленинградском проспекте, 71. Известно, что обрушение произошло в первом подъезде дома. Известно, что двухэтажный дом был построен в 1958 году. Пострадавших при обрушении нет.
«Прокуратурой будет установлена организация, которая обслуживает многоквартирный дом. Кроме того, прокуратура даст правовую оценку по факту ненадлежащей эксплуатации многоквартирного дома со стороны уполномоченных организаций, установит, проводился ли в данном доме капитальный либо текущий ремонт, соблюдены ли сроки его проведения», — сообщили «URA.RU» в прокуратуре Свердловской области.
По предварительным данным, потолок рухнул из-за сгнивших балок перекрытия.