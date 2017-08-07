У режиссера Серебренникова изъяли загранпаспорт

Полиция забрала заграничный паспорт у режиссера Кирилла Серебренникова на фоне дела о «Седьмой студии», передает «Национальная служба новостей». Худрук «Гоголь-центра» отныне не сможет работать за рубежом.
Серебренников, который в сентябре должен ставить в Штутгарте оперу по сказке «Ганс и Гретель», и выразил надежду, что сможет реализовать контрактные обязательства по этой постановке, несмотря на недоразумение с паспортом. С чем связаны действия правоохранителей Серебренников не уточнил.
Ранее «URA.RU» сообщало, что весной 2017 года в квартире режиссера и в «Гоголь-центре» прошли обыски. Они связаны с расследованием хищения государственных средств в некоммерческой организации «Седьмая студия», основателем которой является Серебренников.
В квартире у режиссера нашли наркотики, а главного бухгалтера «Седьмой студии» взяли под арест, несмотря на тяжелое состояние здоровья.