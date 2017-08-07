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07 августа 2017
18:03  07 августа 2017 0

У режиссера Серебренникова изъяли загранпаспорт

Худрук "Гоголь-центра" не сможет выполнить обязательства по договору за границейФото: Владимир Жабриков
новость из сюжета:
Дело о хищении миллионов в "Гоголь-центре"
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Полиция забрала заграничный паспорт у режиссера Кирилла Серебренникова на фоне дела о «Седьмой студии», передает «Национальная служба новостей». Худрук «Гоголь-центра» отныне не сможет работать за рубежом.

Серебренников, который в сентябре должен ставить в Штутгарте оперу по сказке «Ганс и Гретель», и выразил надежду, что сможет реализовать контрактные обязательства по этой постановке, несмотря на недоразумение с паспортом. С чем связаны действия правоохранителей Серебренников не уточнил.

Ранее «URA.RU» сообщало, что весной 2017 года в квартире режиссера и в «Гоголь-центре» прошли обыски. Они связаны с расследованием хищения государственных средств в некоммерческой организации «Седьмая студия», основателем которой является Серебренников.

В квартире у режиссера нашли наркотики, а главного бухгалтера «Седьмой студии» взяли под арест, несмотря на тяжелое состояние здоровья.

Семен Гринберг
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© Служба новостей «URA.Ru»
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