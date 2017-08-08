Компания «Ключ-агро» приобрела имущество аграрного предприятия «Приреченский» в Краснодарском крае, принадлежащее, по данным ФБК, двоюродному брату российского премьера Андрею Медведеву.
В 2017 году с 200 гектар компании «Ключ-агро» планируется собрать 4 тысячи тонн урожая блок. В перспективе площадь садов увеличится до 500 гектар, пишет газета «Ведомости».
Примерная стоимость предприятия оценивается в 20 млн рублей, а дополнительные 300 гектар обойдутся собственнику еще в 450-600 млн рублей.
Отметим, что Андрею Медведеву в Краснодарском крае принадлежит еще одно предприятие — «Мост-агро», которое также будет заниматься выращиванием яблок.