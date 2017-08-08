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08 августа 2017
07 августа 2017
10:05  08 августа 2017 0

Лавров подсказал мировым лидерам выход по проблеме КНДР

Петербургский международный экономический форум. Первый день. Санкт-Петербург, лавров сергей, пмэф-2016
Министр считает, что вопрос еще можно решить мирным путемФото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возобновлению политического процесса по Северной Корее нет альтернативы, в чем убеждена Москва.

«Нет альтернативы возобновлению политического процесса, в частности, шести сторонних переговоров. Россия и Китай внесли соответствующие предложения», — приводит слова главы МИД RT.

Министр уверен, что при благоразумном подходе всех игроков, в том числе Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, получится найти выход по КНДР.

Отметим, в начале августа в Совбезе ООН единогласно приняли резолюцию, запрещающую экспорт железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов из КНДР, напоминает агентство Nation News.

Лев Истомин
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