Лавров подсказал мировым лидерам выход по проблеме КНДР

10:05 08 августа 2017 0

Министр считает, что вопрос еще можно решить мирным путем Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что возобновлению политического процесса по Северной Корее нет альтернативы, в чем убеждена Москва.

«Нет альтернативы возобновлению политического процесса, в частности, шести сторонних переговоров. Россия и Китай внесли соответствующие предложения», — приводит слова главы МИД RT.

Министр уверен, что при благоразумном подходе всех игроков, в том числе Соединенных Штатов, Южной Кореи и Японии, получится найти выход по КНДР.

Отметим, в начале августа в Совбезе ООН единогласно приняли резолюцию, запрещающую экспорт железа, железной руды, свинца, угля и морепродуктов из КНДР, напоминает агентство Nation News.