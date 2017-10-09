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06 октября 2017
12:36  09 октября 2017 5

Из уникального музея в ХМАО исчезли экспонаты, на которые претендовали иностранцы. «Стоят миллионы рублей». ФОТО

На Приполярном Урале под угрозой ликвидации оказался старейший музей кварца в странеФото: Усик Маркосян

Из коллекции расположенного в поселке Саранпауль в Югре музея кварца и горного хрусталя, добытого на Приполярном Урале, исчезли некоторые экземпляры кварцевых друз. Ранее на них претендовали иностранные покупатели. Сейчас руководство некогда самого богатого музея СССР пытается собрать оставшиеся экспонаты в надежде перевезти их в новое помещение из нынешнего, полуразвалившегося. Об этом в своем LiveJournal пишет местный блогер Усик Маркосян.

Коллекция музея начала формироваться в 1935 году Полярно-Уральской геологической экспедицией, которая вела исследования и разработку запасов кварца на месторождениях Додо, Пуйва и Парнук на территории современного Березовского района ХМАО. Добытые ископаемые применялись в научной и оборонной промышленности. В частности, пьезокварц использовался в генераторах и радиопередатчиках.

«Каждый образец коллекции уникален. Даже в самые трудные годы дирекция образцы из музея не продавала. Коллекционеры-иностранцы постоянно приезжали в село покупать друзы, слюной давились, смотря на музейные экспонаты. Музей был известным в геологическом мире, считался самым богатым по коллекции кварца в СССР. Считался достопримечательностью и гордостью не только геологов, но и жителей села», — пишет Маркосян.

Старейший музей кварца в России находится в маленьком ветхом здании
Фото: Усик Маркосян

Блогер утверждает, что сегодня музей находится в плачевном состоянии по вине собственника — ОАО «Сосьвапромгеология». Ранее находившийся в собственности региона музей отошел к предприятию после громкой истории с провалом совместного проекта правительства ХМАО и полпредства УрФО — «Полярный кварц».

«Сейчас у предприятия нет ни дирекции, ни сторожей. Вся их промышленная база, офисные здания, брошены на разграбление. Сотни работников, не дождавшись новой высокооплачиваемой работы, обнищали и остались в безвыходном положении в селе. Предприятие с долгами в десятки миллионов находится под внешним управлением. Куда денется остаток коллекции, можно не сомневаться. Исчезнет», — считает Маркосян.

Если новые хозяева не смогли полученное в подарок предприятие сохранить, то они и уникальную коллекцию также скоро потеряют. «Для неспециалистов эти экспонаты могут послужить разве что как тяжесть для засолки рыбы или капусты. А ведь многие из них в цене, стоят сотни тысяч и миллионы рублей», — сокрушается югорский блогер.

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Фото: Усик Маркосян

Генеральный директор ООО «Югорская промышленная корпорация» («Сосьвапромгеология» входит в состав общества) Игорь Васильев в разговоре с «URA.RU» опроверг заявления Маркосяна.

«Господин блогер Усик Маркосян не раз ошибался в своих оценках и выводах. Сейчас он перешел все границы, обвинив одну из наших дочерних структур в краже. Мы абсолютно опровергаем эту информацию.Она недостоверна. Коллекция действительно была вывезена из здания музея с целью ее сохранения. Экспонаты все учтены и складированы в здании с надлежащей охраной. Никуда из Саранпауля камни вывезены не будут. Это я гарантирую», — комментирует Васильев.

Собеседник также добавил, что ждет от Усика Маркосяна опровержения. «Если информация не будет опровергнута — мы обратимся в суд и обяжем это сделать», — отмечает глава «Югорской промышленной корпорации».

«URA.RU» продолжит следить за судьбой уникального для страны музея кварца.

Эльдар Булатов
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