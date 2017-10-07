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07 октября 2017
14:02  07 октября 2017 0

На здании ООН показали «победу» Путина. ВИДЕО

Всероссийский открытый урок Россия, устремленная в будущее. Челябинск, дисплей, путин владимир
Президента России 7 октября поздравляют со всех уголков светаФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Здание штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке вечером 6 октября стало пространством для оригинального поздравления президента России Владимира Путина с юбилеем. На стекла транслировали короткую игру в «крестики-нолики», в финале которой высвечивался хэштег #PUTWIN.

В Сети также появляется множество видеороликов-«подарков» на 65-летие российского лидера. На одном из них изображены «поющие головы» четырех президентов США на горе Рашмор. К поздравлениям присоединились и отечественные спортсмены, запустив флешмоб #поздраВВь.

Известные боксеры записали видеообращение президенту, в котором в том числе принял участие получивший российское гражданство американец Рой Джонс-младший, передает RT.

Как писало «URA.RU» ранее, художник Алексей Сергиенко к юбилею Владимира Путина написал картину с ним золотой краской.

Юрий Викторов
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