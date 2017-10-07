Путина к юбилею нарисовали золотом и окружили цветами. ФОТО

Автор картины «Путин со щенком», художник Алексей Сергиенко написал ее «ремейк» к 65-летию президента России. Двухметровый арт-объект «Золотой Путин» повторяет популярное изображение, но выполнен золотой краской.
«Золото — это символ верховенства, постоянства, чистоты и могущества. Ромашки — это любовь, доброта и Родина. Президент со щенком — олицетворение успеха в будущем, защиты, уверенности в завтрашнем дне», — пояснил Сергиенко в Facebook. Арт-объект завершает пятилетнюю коллекцию-историю поздравлений Владимира Путина с днем рождения, добавил художник.
Картина входит в коллекцию «Президент. Добрейшей души человек», которая являлась первым подарком на День рождения Владимира Путина в 2012 году. Объемный холст 180×180 см с изображением президента полностью выполнен золотой краской — имитация сусального золота.
Презентация арт-объекта идет в течение двух дней — 6 и 7 октября в Галерее Сергиенко.
Как писало «URA.RU», ранее стало известно, что московская художница и защитница животных, нарисовавшая Владимира Путина грудью, подарит ему зайца.