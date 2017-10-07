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07 октября 2017
06 октября 2017
05 октября 2017
16:25  07 октября 2017 1

«Роснефть» выбила 350 млрд налоговых льгот для Самотлора. В обмен на развитие региона

Роснефть. Нижневартовск., нефть, роснефть, качалка
"Роснефть" получила налоговые льготы для своего самого крупного месторожденияФото: Александр Елизаров © URA.RU

«Роснефть» получит льготы по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на Самотлорском месторождении сроком на 10 лет по 35 млрд рублей ежегодно. В обмен нефтяная компания обязуется взять на себя «расширенные инвестиционные обязательства».

К 15 октября Минфин должен представить законопроект по предоставлению льгот «Роснефти». Об этом говорится в совместном заявлении министерства и нефтекомпании, поступившем в РБК. Как уточняет издание, на Самотлорское месторождение приходится более 10% добычи «Роснефти». Льготы могут вступить в силу уже с начала следующего года. В свою очередь, компания берет на себя обязательства в «части долгосрочного увеличения объемов добычи, создания новых рабочих мест, роста доходной базы государства, развития региональной инфраструктуры».

По итогам 2016 года добыча «Самотлорнефтегаза» сократилась на 4,3%, в первом полугодии сокращение составило еще 4,8%, на данный момент на месторождении добывается 71,1 млн баррелей нефти.

Спор о предоставлении льгот нефтяным компаниям между Минэнерго и Минфином идет давно. Минэнерго заявляет о том, что компании после предоставления льгот НДПИ увеличат добычу, а значит, станут больше поступления в бюджет, а Минфин заявляет, что из-за предоставления льгот выпадающие доходы составят более 150 млрд рублей.

Пока «добро» Минфин дал только для «Роснефти». Эксперты говорят о том, что если льготы получила «Роснефть», их нужно предоставить и другим компаниям: подход должен быть единым для всей отрасли.

Нина Калинина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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