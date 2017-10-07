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07 октября 2017
17:26  07 октября 2017 0

Звезда «Реальных пацанов» начала карьеру телеведущей. ВИДЕО

Актриса стала ведущей шоуФото: аккаунт Зои Бербер в Instagram

Зоя Бербер, сыгравшая в популярном сериале «Реальные пацаны», стала ведущей нового сезона шоу «Спортивный момент», которое выходит на телеканале «Москва 24». Продолжение популярной программы стартовало недавно.

Пару ведущих проекта составили участник КВН Гера Гигашвилли и пермская актриса Зоя Бербер, известная по роли Леры Обориной в сериале «Реальные пацаны».

Шоу повествует о том, как простой человек может сделать из себя настоящего спортсмена. В каждом выпуске будет рассказываться о нескольких спортивных дисциплинах. Темами первой серии оказались бильярд, конный спорт и водные лыжи.

О содержании нового выпуска Зоя Бербер поведала своим подписчикам в Instagram. На сей раз актриса встала на коньки.

Ранее пермячка рассказала в социальных сетях о начале съемок очередного сезона «Реальных пацанов».

Виктор Жуков
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