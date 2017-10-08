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Главные новости Пермского края
05:20  08 октября 2017 0

Семья пермяка, осужденного за связь с падчерицей, обвинила ведущих «Первого канала» в искажении фактов

Клипарт. Насилие , страх, подросток, боль, насилие, ребенок
Девушка готова поменять показания, но ее уже никто не слушаетФото: depositphotos.com © URA.RU

Искажение фактов и психологический прессинг — именно так охарактеризовала супруга осужденного за интимную связь с несовершеннолетней падчерицей пермяка итоги своего участия в съемках программы «Мужское и женское» на «Первом канале». Несмотря на то, что организаторы обещали семье поддержку, на деле оказалось, что родственников обвинили в том, что они пытаются оправдать насильника.

«Съемки в студии длились почти три часа, — приводит портал 59.ru слова адвоката семьи, Игоря Саввина. — Сначала пригласили 15-летнюю героиню. Ведущий задавал ей вопросы о девственности, а потом просто манипулировал. Матери не давали высказаться, затыкали рот.

В итоге ведущие вынесли вердикт, что за сломанную психику подростка мать надо лишить родительских прав.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало, что 37-летний житель Краснокамска был осужден за связь с 15-летней падчерицей. Сейчас семья пытается доказать, что мужчину осудили из-за неудачной шутки девушки: она, желая показаться «круче», якобы оговорила отчима, рассказав подругам, что вступала с ним в интимную связь. Об этом стало известно педагогам, которые и сообщили в правоохранительные органы. Супруга осужденного утверждает, что чистосердечное признание он написал под давлением следователей.

Евгений Александров
© Служба новостей «URA.Ru»
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