Президент США Дональд Трамп считает, что Иран оказывает финансовую поддержку Северной Корее, ведет торговлю с ней и нарушает положение ядерной сделки. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу TBN.
«Иран — это плохие парни, и так к ним и следует относиться», — приводит «Экономика сегодня» слова Трампа, который также отметил, что в ближайшее время намерен совершить нечто, о чем он пока подробно не рассказывает.
Ранее, напомним, президент Ирана Хасан Роухани осудил политику Вашингтона в отношении соглашения с Тегераном, добавив, что Трамп не сможет разрушить ядерную сделку. Если же США откажутся от соглашения, то они нанесут ущерб своей же репутации.