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08 октября 2017
11:16  08 октября 2017 3

Трамп обвинил Иран в финансировании Северной Кореи: «Это плохие парни»

Георгиевская лента, Порошенко Марина, Порошенко Петр, Джонсон Борис, Трамп Дональд, трамп дональд
Трамп заявил, что к Ирану следует относиться как к «плохим парням»Фото: depositphotos.com © URA.RU

Президент США Дональд Трамп считает, что Иран оказывает финансовую поддержку Северной Корее, ведет торговлю с ней и нарушает положение ядерной сделки. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу TBN.

«Иран — это плохие парни, и так к ним и следует относиться», — приводит «Экономика сегодня» слова Трампа, который также отметил, что в ближайшее время намерен совершить нечто, о чем он пока подробно не рассказывает.

Ранее, напомним, президент Ирана Хасан Роухани осудил политику Вашингтона в отношении соглашения с Тегераном, добавив, что Трамп не сможет разрушить ядерную сделку. Если же США откажутся от соглашения, то они нанесут ущерб своей же репутации.

Сергей Демин
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