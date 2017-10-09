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09 октября 2017
08 октября 2017
02:35  09 октября 2017 0

«Я — сумасшедший папа». Сергей Лазарев впервые рассказал о сыне на телевидении

Лазарев скрывал существование сына два годаФото: личная страница Сергея Лазарева в Instagram

Популярный российский певец Сергей Лазарев стал гостем программы «Честное слово с Юрием Николаевым», в которой рассказал о трехлетнем сыне Никите, новых трудностях и о том, как его изменило отцовство.

Недавно маленький Никита снялся в клипе Лазарева на песню «Так красиво»
Фото: скриншот клипа с канала Сергея Лазарева на YouTube

По словам артиста, после рождения малыша, его жизнь обрела смысл. «Я понимаю, что теперь все, что происходит в моей жизни, моя работа — это для него», — поделился откровением Сергей. Музыкант также отметил, что Никита сильно похож на папу, хотя совсем мал. При этом сходство выражается не только во внешности, но и в чертах характера. «Он чистюля страшный! Недавно было: смотрю, мой ребенок чистит мне обувь. Говорю: „Никита, что ты делаешь?“, а он в ответ: „Надо чтобы чисто было“. И я понимаю, что у меня был в детстве просто бзик: я всегда в школу ходил в начищенных ботинках», — рассказал Лазарев.

Малыш уже читает по слогам, гоняет футбольный мяч и отличается большой любознательностью. Молодой отец охарактеризовал своего ребенка как постоянное «хочу все знать!», и этим он также напоминает Лазарева-старшего. Артист, говоря о сыне, не переставал улыбаться: по его собственному признанию, желание кричать о рождении Никиты не оставляло его с первого дня появления ребенка на свет. И сейчас, когда общественность узнала о маленьком Лазареве, Сергей активно наверстывает упущенное.

Недавно музыкант заявил, что собирается уйти со сцены. После завершения запланированных туров Сергей собирается взять длинную паузу, чтобы испытать себя в других интересующих сферах.

Наталья Полетавкина
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