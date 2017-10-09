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09 октября 2017
08 октября 2017
11:35  09 октября 2017 0

Президент РАН заявил о кризисе российской науки

Проверка уровня радиации в Екатеринбурге и его окрестностях. , прибор, радон уро ран
Ученые проводят мало экспериментовФото: Арсений Ваганов © URA.RU

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что отечественная наука находится в кризисе.

В частности, Сергеев считает рост числа публикаций в престижных отраслевых изданиях искусственным. В реальности, по его словам, на основе проведенных в России экспериментов публикаций высокого уровня сегодня очень немного.

По мнению академика, когда раздаются голоса, что в отечественной науке не все так плохо, желаемое выдается за действительное, пишет «Новая газета».

Как уже сообщало «URA.RU», советский и российский физик Александр Сергеев стал президентом РАН 27 сентября 2017 года.

Лев Истомин
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