Президент РАН заявил о кризисе российской науки

Президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что отечественная наука находится в кризисе.
В частности, Сергеев считает рост числа публикаций в престижных отраслевых изданиях искусственным. В реальности, по его словам, на основе проведенных в России экспериментов публикаций высокого уровня сегодня очень немного.
По мнению академика, когда раздаются голоса, что в отечественной науке не все так плохо, желаемое выдается за действительное, пишет «Новая газета».
Как уже сообщало «URA.RU», советский и российский физик Александр Сергеев стал президентом РАН 27 сентября 2017 года.