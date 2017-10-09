Курганцам предлагают сфотографироваться на троне из батарей и обрезков водопроводных труб, стилизованных под «железный трон» из популярного сериала «Игры престолов». Акцию под названием «Зима близко» проводит одна из компаний, торгующих сантехникой.
За фото и репосты с изделием из сантехники курганцам обещают денежные призы от одной до десяти тысяч рублей. Трон разместили в торговом центре «РИО» в Кургане.
Очевидно, при транспортировке на место проведения акции, автомобиль с прицепом остановили сотрудники ДПС. «В Курганской ДПС не смотрели „Игру Престолов“», — предполагает автор поста в сообществе «Курган. LIVE». Но некоторые из комментаторов предположили, что сотрудники полиции тоже хотят принять участие в акции.
В ГИБДД от комментариев по поводу автомобиля с троном отказались, отметив, что «это наша работа, останавливать машины».
Ранее «URA.RU» сообщало, что столица Зауралья обязана сериалу интернет-мемом, попавшим в том числе и в федеральные СМИ. Масла в огонь тогда подлили городские чиновники, крайне болезненно отреагировавшие на появление в соцсетсях главы администрации Кургана Андрея Потапова в образе Эддарда Старка.