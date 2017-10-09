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14:19  09 октября 2017 1

Курганская полиция задержала машину с Железным троном из «Игры престолов». ФОТО, ВИДЕО

По дороге к месту акции автомобиль остановили сотрудники полицииФото из сообщества «Курган. LIVE» во "ВКонтакте"

Курганцам предлагают сфотографироваться на троне из батарей и обрезков водопроводных труб, стилизованных под «железный трон» из популярного сериала «Игры престолов». Акцию под названием «Зима близко» проводит одна из компаний, торгующих сантехникой.

За фото и репосты с изделием из сантехники курганцам обещают денежные призы от одной до десяти тысяч рублей. Трон разместили в торговом центре «РИО» в Кургане.

Очевидно, при транспортировке на место проведения акции, автомобиль с прицепом остановили сотрудники ДПС. «В Курганской ДПС не смотрели „Игру Престолов“», — предполагает автор поста в сообществе «Курган. LIVE». Но некоторые из комментаторов предположили, что сотрудники полиции тоже хотят принять участие в акции.

В ГИБДД от комментариев по поводу автомобиля с троном отказались, отметив, что «это наша работа, останавливать машины».

Ранее «URA.RU» сообщало, что столица Зауралья обязана сериалу интернет-мемом, попавшим в том числе и в федеральные СМИ. Масла в огонь тогда подлили городские чиновники, крайне болезненно отреагировавшие на появление в соцсетсях главы администрации Кургана Андрея Потапова в образе Эддарда Старка.

Татьяна Жаткина
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