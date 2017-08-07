Управление Роскомнадзора по Курганской области рассматривает жалобу администрации Кургана по поводу появления мема на сити-менеджера Андрея Потапова в образе героя сериала «Игра престолов» Эддарда Старка. Эту информацию «URA.RU» подтвердила начальник ведомства Елена Овчинникова.
По словам Овчинниковой, заявитель получит официальный ответ. Однако по вопросу защиты чести и достоинства сити-менеджеру посоветуют обратиться в суд. В ведомстве не усматривают в публикации блогера оскорбительного содержания.
В июле блогер Илья Винштейн снабдил свой материал о двух котельных, собственники которых решили продать их из-за убытков, фотографией персонажа культового сериала с лицом сити-менеджера Андрея Потапова. «Я посчитал, что это будет интересная и запоминающаяся аналогия. Ведь жильцы домов тоже ждут зиму как нечто опасное и страшное, что угрожает их жизням», — написал Винштейн на сайте «Уральский меридиан», являющемся платформой для блогеров УрФО. Через несколько дней ему пришло письмо за подписью первого замглавы администрации Кургана Андрея Жижина с требованием убрать информацию, «порочащую деловую репутацию юридического лица».