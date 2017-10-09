Во Франции скончался известный актер Жан Рошфор. Артисту было 87 лет, подробности его смерти не раскрываются.
В кино Рошфор начал сниматься в 1958 году. Он был востребован также на телевидении и в театре, сообщает информагентство Nation News.
Российскому зрителю актер известен благодаря исполнению роли Люциуса Фуниуса в фильме «Астерикс и Обеликс», уточняет портал «Дни.ру». Кроме того, Рошфор снимался в таких популярных лентах, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Мистер Бин на отдыхе», «Анжелика, маркиза ангелов», «Великолепная Анжелика», «Анжелика и король».