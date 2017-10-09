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09 октября 2017
15:46  09 октября 2017 5

Умер актер, известный по фильмам «Астерикс и Обеликс» и «Высокий блондин в черном ботинке»

Актер умер во Франции на 88-м году жизниФОТО: Wikimedia Commons

Во Франции скончался известный актер Жан Рошфор. Артисту было 87 лет, подробности его смерти не раскрываются.

В кино Рошфор начал сниматься в 1958 году. Он был востребован также на телевидении и в театре, сообщает информагентство Nation News.

Российскому зрителю актер известен благодаря исполнению роли Люциуса Фуниуса в фильме «Астерикс и Обеликс», уточняет портал «Дни.ру». Кроме того, Рошфор снимался в таких популярных лентах, как «Высокий блондин в черном ботинке», «Мистер Бин на отдыхе», «Анжелика, маркиза ангелов», «Великолепная Анжелика», «Анжелика и король».

Феликс Сорокин
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