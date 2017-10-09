{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
18:36  09 октября 2017 2

«Путин их клонирует?» Бурков пополнил «фабрику губернаторов в Кремле». ФОТО

"Новая модель секретной фабрики губернаторов в Кремле"Фото: Twitter Дмитрия Смирнова

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заявил, что исполняющий обязанности главы Омской области свердловский депутат Александр Бурков пополнил список губернаторов, как две капли, воды похожих друг на друга.

В доказательство своей теории автор опубликовал коллаж, на котором разместил слева направо фото исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, врио главы Самарской области Дмитрия Азарова и Буркова. «Новая модель секретной фабрики губернаторов в Кремле: и. о. главы Омской области Александр Бурков справа. Или слева. В общем, где-то здесь», — подписал коллаж журналист.

«Война клоническая началась», — ответили корреспонденту в Twitter. «Путин их клонирует?» — задал вопрос один из подписчиков. «Дима, за такое из пула попрут: D», — заметил третий.

В конце сентября СМИ уже отмечали, что новые губернаторы с Приволжья имеют очень схожий имидж. У политиков похожие прически, и все они носят очки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова и на его место назначил свердловского депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» Александра Буркова.

Некоторые добавляют к списку губернаторов-«близнецов» еще и министра энергетики РФ Александра Новака.

Министр энергетики Александр Новак слева
Фото: Соцсети

Иван Антонов
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров