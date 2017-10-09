18:36 09 октября 2017 2

"Новая модель секретной фабрики губернаторов в Кремле" Фото: Twitter Дмитрия Смирнова

Журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов заявил, что исполняющий обязанности главы Омской области свердловский депутат Александр Бурков пополнил список губернаторов, как две капли, воды похожих друг на друга.

В доказательство своей теории автор опубликовал коллаж, на котором разместил слева направо фото исполняющего обязанности губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, врио главы Самарской области Дмитрия Азарова и Буркова. «Новая модель секретной фабрики губернаторов в Кремле: и. о. главы Омской области Александр Бурков справа. Или слева. В общем, где-то здесь», — подписал коллаж журналист.

«Война клоническая началась», — ответили корреспонденту в Twitter. «Путин их клонирует?» — задал вопрос один из подписчиков. «Дима, за такое из пула попрут: D», — заметил третий.

В конце сентября СМИ уже отмечали, что новые губернаторы с Приволжья имеют очень схожий имидж. У политиков похожие прически, и все они носят очки.

Ранее «URA.RU» сообщало, что глава РФ Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова и на его место назначил свердловского депутата Госдумы РФ от «Справедливой России» Александра Буркова.

Некоторые добавляют к списку губернаторов-«близнецов» еще и министра энергетики РФ Александра Новака.