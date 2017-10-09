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Его место занял уралец Александр Бурков
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09 октября 2017
16:53  09 октября 2017 5

Путин уволил губернатора Омской области. Его место занял уралец Александр Бурков

Бурков назначен врио губернатора Омской областиФОТО: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Омской области Виктора Назарова. Об этом в понедельник, 9 октября, сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что Назаров покинул свой пост по собственному желанию.

Врио главы региона назначен свердловский депутат Госдумы РФ от «Справедливой России» Александр Бурков.

На прошлой неделе Путин отправил в отставку губернатора Новосибирской области Владимира Городецкого. Ранее своих постов также лишились глава Орловской области Вадим Потомский, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский и ряд других глав регионов.

Феликс Сорокин
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© Служба новостей «URA.Ru»
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