20:17 09 октября 2017 1

Владимир Москвин (справа) запомнится грандиозным политическим скандалом Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Богдановиче, самом скандальном муниципалитете Свердловской области, где уже полгода нет власти, определился главный кандидат на пост главы. Действующего мэра Владимира Москвина должен сменить главный инженер завода «Огнеупоры» Павел Мартьянов. Эту информацию «URA.RU» подтвердили сразу два источника, приближенных к администрации свердловского губернатора и городской думе.

Напомним, полномочия Москвина истекли еще в марте этого года. Первый конкурс по выборам мэра провалился. Комиссия решила, что никто из заявившихся кандидатов, в том числе и Москвин, не соответствует должности. Второй конкурс также не состоялся — из-за того, что депутаты внесли изменения в положение о нем. Москвин наложил вето на поправки. Депутаты это проигнорировали и незаконно выбрали новым главой Владимира Голованова. Москвин не признал выборы и забаррикадировался в администрации. В итоге в городе с населением 30 тысяч человек установилось «двоевластие». Эта история бросила тень на региональное руководство, которое расписалось в своей недееспособности в рамках небольшого городка. Вмешалась прокуратура, которая также признала выборы нелегитимными. Голованов сложил с себя полномочия, а муниципалитетом на сегодняшний день продолжает руководить Москвин.

Павел Мартьянов — доверенное лицо гендиректора «Огнеупоров» Алексея Юркова Фото: из личного архива

10 октября в Богдановиче пройдет заседание конкурсной комиссии. «Все результаты действующего конкурса на эту должность обнулят, и его объявят заново. Администрация губернатора назовет своего кандидата. Известно, что это будет представитель градообразующего предприятия „Огнеупоры“ Павел Мартьянов. На этом политическая революция в городе должна закончиться», — говорит собеседник агентства. Он уточняет, что Мартьянов — кандидатура нейтральная, в политике до этого замечен не был, конфликта у него ни с кем нет. Кроме того, он доверенное лицо гендиректора завода Алексея Юркова.

43-летний главный инженер завода «Огнеупоры» Павел Мартьянов — коренной житель Богдановича. В гордуме не сомневаются, что депутаты поддержат кандидатуру Мартьянова. «На прошедших выборах представители „Огнеупоров“ получили 11 мандатов из 20 — большинство», — говорит источник. Связаться с Мартьяновым агентству не удалось.

Руководство «Огнеупоров» может быть заинтересовано, чтобы мэром стал их незапятнанный представитель. Уже не первый год предприятие пытается перевести на баланс муниципалитета свою котельную, которая отапливает весь город. Из-за того, что жители не платят за коммуналку, накопились долги за тепло. Москвину не удалось провести передачу котельной в собственность муниципалитета.

Как ранее сообщало «URA.RU», сейчас готовится указ о назначении Владимира Москвина заместителем министра энергетики и ЖКХ. Это место до весны 2016 года занимал нынешний мэр Каменска-Уральского Алексей Шмыков.