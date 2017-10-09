Знаменитый китайский стеклянный мост, расположенный на высоте 1180 метров, треснул под ногами туристов. Видео инцидента появилось на YouTube.
Трещины на стекле, сопровождаемые характерным звуком, появляются сразу же, как туристы переходят на прозрачную часть моста. При этом гид группы падает на колени и начинает кричать. Однако идущий с другой стороны моста человек выглядит абсолютно спокойным.
Как сообщает РИА «Новости», видео вызвало переполох в местных соцсетях. В связи с этим администрация округа Восточный Тайханьшань поспешила успокоить туристов — оказывается, «трескающееся» под ногами стекло — всего лишь трюк, сделанный с помощью панели спецэффектов. Такие панели установлены на нескольких участках моста, чтобы привлекать внимание туристов.