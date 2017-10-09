{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Его место занял уралец Александр Бурков
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,32
Динамика за 2 недели
Евро 68,39
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
09 октября 2017
20:20  09 октября 2017 2

Россияне массово скупают новые автомобили. Названы самые популярные марки

ИННОПРОМ-2014. Пресс-день. Екатеринбург, ваз, лада ларгус, lada
Автомобили Lada - самые продаваемые в РоссииФото: Александр Мамаев © URA.RU

Продажи автомобилей в России в сентябре выросли на 17,9%. В прошлом месяце россияне купили более 148 тысяч легковых автомобилей. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса сообщает «Автостат».

По мнению экспертов, это позитивный тренд, который говорит о том, что рынок восстанавливается после кризиса и восстановление продолжится, отмечает информагентство Nation News. Если сравнивать абсолютные показатели, продажи автомобиля достигли уровня 2015 года.

Всего за девять месяцев текущего года в России было продано чуть более миллиона автомобилей, рынок вырос на 10,6%, отмечает телеканал 360.

Первым по продажам стал «АвтоВАЗ», реализовавший в сентябре 28 тысяч 263 автомобиля Lada. Второе место заняла KIA с 18 тысячами 797 проданными машинами. Южнокорейская компания обеспечила себе лидерство на российском рынке иномарок. Третью позицию сохраняет Hyundai с 15 тысячами 899 авто.

В числе самых продаваемых также значатся Renault, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda, ГАЗ и Ford.

Феликс Сорокин
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Получать уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров