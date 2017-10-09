Продажи автомобилей в России в сентябре выросли на 17,9%. В прошлом месяце россияне купили более 148 тысяч легковых автомобилей. Об этом со ссылкой на данные Ассоциации европейского бизнеса сообщает «Автостат».
По мнению экспертов, это позитивный тренд, который говорит о том, что рынок восстанавливается после кризиса и восстановление продолжится, отмечает информагентство Nation News. Если сравнивать абсолютные показатели, продажи автомобиля достигли уровня 2015 года.
Всего за девять месяцев текущего года в России было продано чуть более миллиона автомобилей, рынок вырос на 10,6%, отмечает телеканал 360.
Первым по продажам стал «АвтоВАЗ», реализовавший в сентябре 28 тысяч 263 автомобиля Lada. Второе место заняла KIA с 18 тысячами 797 проданными машинами. Южнокорейская компания обеспечила себе лидерство на российском рынке иномарок. Третью позицию сохраняет Hyundai с 15 тысячами 899 авто.
В числе самых продаваемых также значатся Renault, Volkswagen, Toyota, Nissan, Skoda, ГАЗ и Ford.