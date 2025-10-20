Еще два загадочных сообщения появились на радио Судного дня

По некоторым станциям радиостанция передает загадочные сообщения с 1970-х годов Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Еще два загадочных сообщения прозвучали 20 октября на радиостанции «Судного дня» УВБ-76. Как сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи», в эфире были зафиксированы сообщения с кодовыми словами «ДЫРОКОЛ» и «ПОСАЖЕНЫЙ».

«В 14:32 по мск прозвучало: „НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671“, а в 15:52 — „НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779“», — говорится в сообщении канала. В сообществе радиолюбителей часто выдвигают версии, что такие сообщения могут быть частью системы связи для экстренных ситуаций или тестовыми сигналами.