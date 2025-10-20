Еще два загадочных сообщения появились на радио Судного дня
По некоторым станциям радиостанция передает загадочные сообщения с 1970-х годов
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Еще два загадочных сообщения прозвучали 20 октября на радиостанции «Судного дня» УВБ-76. Как сообщает telegram-канал «УВБ-76 логи», в эфире были зафиксированы сообщения с кодовыми словами «ДЫРОКОЛ» и «ПОСАЖЕНЫЙ».
«В 14:32 по мск прозвучало: „НЖТИ 34948 ДЫРОКОЛ 0091 5671“, а в 15:52 — „НЖТИ 07377 ПОСАЖЕНЫЙ 9051 8779“», — говорится в сообщении канала. В сообществе радиолюбителей часто выдвигают версии, что такие сообщения могут быть частью системы связи для экстренных ситуаций или тестовыми сигналами.
Станция УВБ-76, известная также как «Жужжалка», работает на коротких волнах предположительно с конца 1970-х годов и периодически привлекает внимание специалистов и исследователей анонимными аудиосигналами, структура и значение которых до сих пор остаются предметом споров и расследований. Последние зашифрованные сигналы, включая сообщения с кодовыми словами «ДОНКИХОТ», «ДЫРОКОЛ» и «ПОСАЖЕНЫЙ», прозвучали 20 октября, а предыдущая активность станции фиксировалась 16 и 14 октября.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.